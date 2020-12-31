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Угорщина не купуватиме російську вакцину від COVID-19: обере ЄС чи Китай

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Угорщина не закуповуватиме вакцину від COVID-19 у Російській Федерації, оскільки остання не має достатніх потужностей для їх виробництва. Натомість купуватимуть вакцину за механізмом закупівель Європейського Союзу, або безпосередньо у Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Угорщина не купуватиме російську вакцину від COVID-19: обере ЄС чи Китай

“Угорщина закуповуватиме вакцини або через механізм закупівель Європейського Союзу, або безпосередньо у Китаю, оскільки Росія не має достатніх потужностей для виробництва вакцин”, — заявив у четвер керівник апарату прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Зазначається, що Угорщина брала участь у російських випробуваннях вакцини і раніше отримувала невеликі партії російської вакцини Sputnik-V. За словами міністра канцелярії Прем’єр-міністра Угорщини Гергелі Гуляса, Угорщина із задоволенням брала участь у російських випробуваннях, але масштабні закупівлі вакцин повинні бути “частиною процесу ЄС або з боку Китаю”.

“Його заяви є першим яскравим свідченням того, що російські вакцини не будуть використовуватися для масових щеплень в Угорщині”, — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, МОЗ уклало договір на поставку 1,913 млн доз вакцини проти COVID-19 компанії Sinovac.

Окрім того, рішення про закупівлю вакцини Sinovac Biotech проти COVID-19 у кількості 50 мільйонів доз вже ухвалила зокрема Туреччина.

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