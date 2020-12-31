Венгрия не будет покупать российскую вакцину от COVID-19: выберет ЕС или Китай

“Венгрия не будет закупать вакцины или через механизм закупок Европейского Союза, или непосредственно в Китае, поскольку Россия не имеет достаточных мощностей для производства вакцин”, — заявил в четверг руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана.

Отмечается, что Венгрия участвовала в российских испытаниях вакцины и раньше получала небольшие партии российской вакцины Sputnik-V. По словам министра канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляса, Венгрия с удовольствием участвовала в российских испытаниях, но масштабные закупки вакцин должны быть “частью процесса ЕС или со стороны Китая”.

“Его заявления является первым ярким свидетельством того, что российские вакцины не будут использоваться для массовых прививок в Венгрии”, — указано в сообщении.

Напомним, Минздрав заключило договор на поставку 1,913 млн доз вакцины против COVID-19 компании Sinovac.

Кроме того, решение о закупке вакцины Sinovac Biotech против COVID-19 в количестве 50 миллионов доз уже приняла в частности Турция.