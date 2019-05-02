В Москве мужчина стрелял из ружья, ранены четверо

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108076 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112040 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114731 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115553 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144418 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115541 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140354 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144991 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130374 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130395 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Москве мужчина стрелял из ружья, ранены четверо

В Москве мужчина стрелял из ружья, ранены четверо

Киев  •  УНН

 • 12564 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Москве мужчина устроил на улице стрельбу из помпового ружья, ранив при этом четырех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве, передает УНН.

"В полицию около 01:00 мск поступило сообщение о том, что по адресу: г. Москва, г. Московский, ул. Солнечная, слышны звуки, похожие на выстрелы. Прибывшими на место полицейскими предварительно установлено, что возле площадки для выгула собак между гражданами произошел конфликт, один из его участников сбегал домой, откуда вынес предположительно помповое ружье, он произвел несколько выстрелов в своих оппонентов. В результате стрельбы ранения получили четыре человека", - говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в больницу, после оказания медицинской помощи троих отпустили, одного госпитализировали. Стрелявшего задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" (ст. 213) УК РФ.

Напомним, два человека погибли в результате стрельбы в Университете Северной Каролины.

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