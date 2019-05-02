В Москве мужчина стрелял из ружья, ранены четверо
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Москве мужчина устроил на улице стрельбу из помпового ружья, ранив при этом четырех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве, передает УНН.
"В полицию около 01:00 мск поступило сообщение о том, что по адресу: г. Москва, г. Московский, ул. Солнечная, слышны звуки, похожие на выстрелы. Прибывшими на место полицейскими предварительно установлено, что возле площадки для выгула собак между гражданами произошел конфликт, один из его участников сбегал домой, откуда вынес предположительно помповое ружье, он произвел несколько выстрелов в своих оппонентов. В результате стрельбы ранения получили четыре человека", - говорится в сообщении.
Пострадавших доставили в больницу, после оказания медицинской помощи троих отпустили, одного госпитализировали. Стрелявшего задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" (ст. 213) УК РФ.
Напомним, два человека погибли в результате стрельбы в Университете Северной Каролины.