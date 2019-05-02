У Москві чоловік стріляв з рушниці, поранені четверо
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Москві чоловік влаштував на вулиці стрілянину з помпової рушниці, поранивши при цьому чотирьох осіб. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу ГУ МВС Росії по Москві, передає УНН.
"У поліцію близько 01:00 мск надійшло повідомлення про те, що за адресою: м. Москва, м. Московський, вул. Сонячна, чутні звуки, схожі на постріли. Прибулими на місце поліцейськими попередньо встановлено, що біля майданчика для вигулу собак між громадянами стався конфлікт, один з його учасників збігав додому, звідки виніс імовірно помпову рушницю, він зробив декілька пострілів в своїх опонентів. У результаті стрілянини поранення отримали чотири людини", - йдеться в повідомленні.
Постраждалих доставили в лікарню, після надання медичної допомоги трьох відпустили, одного госпіталізували. Того, хто стріляв затримали і доставили у відділ поліції для подальшого розгляду.
Порушено кримінальну справу за статтею "Хуліганство" (ст. 213) КК РФ.
Нагадаємо, двоє людей загинули в результаті стрілянини в Університеті Північної Кароліни.