В московском метро случилась давка, вызвали скорую и МЧС

"Обе линии стоят через сломанные поезда. На Таганской ветке сломались два поезда. Зеленая и фиолетовая ветка в ужасном состоянии", - идете в сообщении.

Из-за большой давки пассажиры вызвали скорую и МЧС.

Напомним, в Киевском метрополитене на станции Майдан Независимости, потерял сознание человек.



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