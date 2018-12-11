В московском метро случилась давка, вызвали скорую и МЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В московском метро массовый сбой из-за поломки поездов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Mash.
"Обе линии стоят через сломанные поезда. На Таганской ветке сломались два поезда. Зеленая и фиолетовая ветка в ужасном состоянии", - идете в сообщении.
Из-за большой давки пассажиры вызвали скорую и МЧС.
Напомним, в Киевском метрополитене на станции Майдан Независимости, потерял сознание человек.
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