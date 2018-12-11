У московському метро сталася тиснява, викликали швидку та МНС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У московському метро стався масовий збій через поломку поїздів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Mash.
"Обидві лінії стоять через зламані потяги. На Таганській гілці зламались два потяги. Зелена і фіолетова гілка в жахливому стані", - йдеть у повідомленні.
Через велику тисняву пасажири викликали швидку та МНС.
Нагадаємо, у Київському метрополітені, на станції Майдан Незалежності, знепритомнів чоловік.
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