Тиснява у нічному клубі Італії: українці не постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. За попередньою інформацією, громадян України серед постраждалих у нічному клубі Італії внаслідок тисняви не було. Про це повідомив УНН заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.
“За попередньою інформацією, ні”, — сказав Кирилич, відповідаючи на запитання про те, чи були громадяни України серед постраждалих внаслідок тисняви у нічному клубі Італії.
Нагадаємо, щонайменше шестеро людей загинули, 120 постраждали в ніч на суботу в результаті паніки і тисняви, що виникли в нічному клубі в італійській провінції Анкона.
За попередніми даними, паніка почалася після того, як в приміщенні розпорошили перцевий балончик.