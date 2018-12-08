Шестеро осіб загинуло під час тисняви в італійському нічному клубі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Щонайменше шестеро людей загинули, 120 постраждали в ніч на суботу в результаті паніки і тисняви, що виникли в нічному клубі в італійській провінції Анкона. Про це повідомляє УНН із посиланням на італійське видання Corriere della Sera.
"Шість хлопців померли та 120 осіб постраждало, у переповненому натовпом клубі під час загальної втечі у провінції Анкона. Трагедія пройшла в клубі "Lanterna azzurra" в Корінальдо, в Мадонна дель Піано", - повідомляється у виданні.
За попередніми даними, паніка почалася після того, як в приміщенні розпорошили перцевий балончик.
Нагадаємо, майже два десятки людей доставлені в римські лікарні після інциденту на одній з центральних станцій столичного метро.