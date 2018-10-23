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Влада Риму повідомила, що вболівальники стрибали на ескалаторі перед його обваленням

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. До обвалення ескалатора на одній з центральних станцій римського метро Repubblica, в результаті чого постраждали три десятки людей, могли призвести дії вболівальників. Відповідне припущення зробила мер Рима Вірджинія Раджі, передає УНН з посиланням на російські ЗМІ.

“Згідно зі свідченням очевидців, схоже, що деякі вболівальники стрибали і танцювали на ескалаторі”, — сказала глава міста, яка розмістила відеозапис свого прибуття на місце події на своїй сторінці в Facebook. За свідченням очевидців, які відобразили інцидент на відео, ескалатор почав швидкий рух, люди не встигали сходити, почалася тиснява.

Як повідомив присутнім на місці події журналістам офіційний представник регіонального відділення пожежної служби Джамп’єро Боскайно, семеро доставлені в лікарні у важкому стані.

“Семеро отримали серйозні поранення, стан ще близько 20 не викликає занепокоєння”, — сказав він. За його словами, причини інциденту з’ясовуються. “Ми зможемо сказати щось точніше, коли переглянемо записи камер спостереження”, — додав він.

Нагадуємо, рятувальники евакуюють уболівальників, які постраждали в римському метро.

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