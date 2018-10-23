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8 марта, 10:25 • 122257 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161585 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150560 просмотра

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Власти Рима сообщили, что болельщики прыгали на эскалаторе перед его обрушением

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. К обрушению эскалатора на одной из центральных станций римского метро Repubblica, в результате чего пострадали три десятка человек, могли привести действия болельщиков. Соответствующее предположение сделала мэр Рима Вирджиния Раджи, передает УНН со ссылкой на российские СМИ.

“Согласно свидетельству очевидцев, похоже, что некоторые болельщики прыгали и танцевали на эскалаторе”, — сказала глава города, которая разместила видеозапись своего прибытия на место происшествия на своей странице в Facebook. По свидетельству очевидцев, которые запечатлели инцидент на видео, эскалатор начал быстрое движение, люди не успевали сходить, началась давка.

Как сообщил собравшимся на месте происшествия журналистам официальный представитель регионального отделения пожарной службы Джампьеро Боскайно, семеро доставлены в больницы в тяжелом состоянии.

“Семеро получили серьезные ранения, состояние еще около 20 не вызывает беспокойства”, — сказал он. По его словам, причины инцидента выясняются. “Мы сможем сказать что-то точнее, когда просмотрим записи камер наблюдения”, — добавил он.

Напоминаем, спасатели эвакуируют болельщиков, пострадавших в римском метро.

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