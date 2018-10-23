Власти Рима сообщили, что болельщики прыгали на эскалаторе перед его обрушением

“Согласно свидетельству очевидцев, похоже, что некоторые болельщики прыгали и танцевали на эскалаторе”, — сказала глава города, которая разместила видеозапись своего прибытия на место происшествия на своей странице в Facebook. По свидетельству очевидцев, которые запечатлели инцидент на видео, эскалатор начал быстрое движение, люди не успевали сходить, началась давка.

Как сообщил собравшимся на месте происшествия журналистам официальный представитель регионального отделения пожарной службы Джампьеро Боскайно, семеро доставлены в больницы в тяжелом состоянии.

“Семеро получили серьезные ранения, состояние еще около 20 не вызывает беспокойства”, — сказал он. По его словам, причины инцидента выясняются. “Мы сможем сказать что-то точнее, когда просмотрим записи камер наблюдения”, — добавил он.

Напоминаем, спасатели эвакуируют болельщиков, пострадавших в римском метро.