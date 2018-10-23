Рятувальники евакуюють уболівальників, які постраждали в римському метро

До однойменної площі стягнуті поліція і декілька автомобілів служб порятунку, постраждалим на місці надається допомога. З місця події виїхали не менше п’яти машин швидкої допомоги, продовжують під’їжджати нові.

Як повідомив раніше представник посольства РФ, в результаті поломки ескалатора постраждали близько 30 осіб, стан сімох з них оцінюється як важкий. За його словами, на станції знаходилися російські вболівальники, які прямували на матч з “Ромою”. Як розповів кореспонденту ТАРС один з очевидців НП, один з потерпілих в результаті події втратив ногу.

Станцію метро закрили. Представники правоохоронних органів на місці події ситуацію не коментують.

За свідченнями очевидців, в метро, щоб дістатися до стадіону, спустилася численна група російських уболівальників. У момент їх знаходження на ескалаторі, він почав швидкий рух, і пасажири не встигали зійти. Утворилася тиснява, люди стали падати один на одного.

Як повідомили кореспонденту ТАРС в прес-службі римського Олімпійського стадіону, де о 22:00 за Києвом розпочався матч, на трибунах очікується близько 1,5 тисячі росіян.