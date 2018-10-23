У Римі зламався ескалатор, постраждали десятки російських уболівальників

У той же час, як повідомила газета Messaggero, серед постраждалих можуть бути вболівальники російського футбольного клубу ЦСКА, з яким ввечері зустрінеться в рамках Ліги чемпіонів з місцевим клубом Roma.

Відзначається, що інцидент стався близько 19:00 за місцевим часом.

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За інформацією La Repubblica, постраждали 20 осіб, з них п'ятеро перебувають у важкому стані.

Видання також відзначає, що одна людина втратила ногу.

Інформація про інцидент є й на офіційному Twitter уболівальників російського футбольного клубу ЦСК.

В Риме перед матчем #РомаЦСКА на одной из центральных станций метро вышел из строя эскалатор с болельщиками, есть серьёзно пострадавшие (с) pic.twitter.com/4hslg9ySBt

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