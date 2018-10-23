В Риме сломался эскалатор, пострадали десятки российских болельщиков
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Эскалатор на одной из станций метро в Риме вышел из строя. Травмы получили 30 человек, семеро из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на посольство РФ в Италии пишет ТАСС, передает УНН.
В то же время, как сообщила газета Messaggero, среди пострадавших могут быть болельщики российского футбольного клуба ЦСКА, с которым вечером встретится в рамках Лиги чемпионов с местным клубом Roma.
Отмечается, что инцидент произошел около 19:00 по местному времени.
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По информации La Repubblica, пострадали 20 человек, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.
Издание также отмечает, что один человек потерял ногу.
Информация об инциденте есть и на официальном Twitter болельщиков российского футбольного клуба ЦСК.
В Риме перед матчем # РомаЦСКА на одной из центральных станций метро вышел из строя эскалатор с болельщиками, есть серьёзно пострадавшие (с) pic.twitter.com/4hslg9ySBt- Фанаты ЦСКАRBWorld (@RBWorldorg) 23 октября 2018
23 октября 2018