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Спасатели эвакуируют болельщиков, пострадавших в римском метро

Спасатели эвакуируют болельщиков, пострадавших в римском метро

Киев  •  УНН

 • 9874 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Спасатели эвакуируют пострадавших со станции метро “Реппублика” в Риме, где в результате поломки эскалатора ранения получили порядка 30 человек, среди которых болельщики футбольного клуба ЦСКА. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий, информирует УНН.

К одноименной площади стянуты полиция и несколько автомобилей служб спасения, пострадавшим на месте оказывается помощь. С места происшествия уехали не менее пяти машин скорой помощи, продолжают подъезжать новые.

Как сообщил ранее представитель посольства РФ, в результате поломки эскалатора пострадали около 30 человек, состояние семерых из них оценивается как тяжелое. По его словам, на станции находились российские болельщики, направлявшиеся на матч с “Ромой”. Как рассказал корреспонденту ТАСС один из очевидцев ЧП, один из пострадавших в результате происшествия лишился ноги.

Станцию метро закрыли. Представители правоохранительных органов на месте происшествия ситуацию не комментируют.

По свидетельствам очевидцев, в метро, чтобы добраться до стадиона, спустилась многочисленная группа российских болельщиков. В момент их нахождения на эскалаторе, он начал быстрое движение, и пассажиры не успевали сойти. Образовалась давка, люди стали падать друг на друга.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе римского Олимпийского стадиона, где в 22:00 по Киеву начался матч, на трибунах ожидается около 1,5 тысячи россиян.

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