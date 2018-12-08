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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Шесть человек погибли при давки в итальянском ночном клубе

Киев • УНН

 • 14762 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. По меньшей мере шесть человек погибли, 120 пострадали в ночь на субботу в результате паники и давки, возникших в ночном клубе в итальянской провинции Анкона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на итальянское издание Corriere della Sera.

Шесть человек погибли при давки в итальянском ночном клубе

“Шесть парней умерли и 120 человек пострадало, в переполненном толпой клубе во время паники и массовой побегал в провинции Анкона. Трагедия прошла в клубе „Lanterna azzurra“ в Коринальдо, в Мадонна дель Пиано”, — сообщается в издании.

По предварительным данным, паника началась после того, как в помещении распылили перцовый баллончик.

Напомним, почти два десятка человек доставлены в римские больницы после инцидента на одной из центральных станций столичного метро.

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