У римські лікарні доставили 19 постраждалих в метро, проведена ампутація одному пораненому
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Майже два десятки людей доставлені в римські лікарні після інциденту на одній з центральних станцій столичного метро. Про це кореспонденту ТАРС повідомили у вівторок в Департаменті цивільного захисту Італії, інформує УНН.
Згідно з офіційною інформацією, троє потерпілих перебувають у важкому стані, двоє з них — у лікарні “Умберто I”. Один надійшов з ампутованою ступнею.
За даними представників посольства Росії, національність постраждалих ще з’ясовується і точно не підтверджена. “Але ймовірність, що всі вони росіяни, дуже велика”, — повідомили кореспонденту ТАРС в посольстві.
За свідченнями очевидців, в метро, щоб дістатися до стадіону, спустилася численна група російських уболівальників. У момент їх знаходження на ескалаторі, він почав швидкий рух, і пасажири не встигали зійти. Утворилася тиснява, люди стали падати один на одного.
Як повідомляв УНН, влада Риму повідомила, що вболівальники стрибали на ескалаторі перед його обваленням.