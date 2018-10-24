У римські лікарні доставили 19 постраждалих в метро, проведена ампутація одному пораненому

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Майже два десятки людей доставлені в римські лікарні після інциденту на одній з центральних станцій столичного метро. Про це кореспонденту ТАРС повідомили у вівторок в Департаменті цивільного захисту Італії, інформує УНН.