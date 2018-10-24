В римские больницы доставили 19 пострадавших в метро, проведена ампутация одному раненному
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Почти два десятка человек доставлены в римские больницы после инцидента на одной из центральных станций столичного метро. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в Департаменте гражданской защиты Италии, информирует УНН.
Согласно официальной информации, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое из них — в больнице “Умберто I”. Один поступил с ампутированной ступней.
По данным представителей посольства России, национальность пострадавших еще выясняется и точно не подтверждена. “Но вероятность, что все они россияне, очень велика”, — сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве.
По свидетельствам очевидцев, в метро, чтобы добраться до стадиона, спустилась многочисленная группа российских болельщиков. В момент их нахождения на эскалаторе, он начал быстрое движение, и пассажиры не успевали сойти. Образовалась давка, люди стали падать друг на друга.
Как сообщал УНН, власть Рима сообщила, что болельщики прыгали на эскалаторе перед его обрушением.