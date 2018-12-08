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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Давка в ночном клубе Италии: украинцы не пострадали

Киев • УНН

 • 13534 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. По предварительной информации, граждан Украины среди пострадавших в ночном клубе Италии в результате давки не было. Об этом сообщил УНН заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.

Давка в ночном клубе Италии: украинцы не пострадали

"По предварительной информации, нет", - сказал Кирилич, отвечая на вопрос о том, были ли граждане Украины среди пострадавших в результате давки в ночном клубе Италии.

Напомним, по меньшей мере шесть человек погибли, 120 пострадали в ночь на субботу в результате паники и давки, возникших в ночном клубе в итальянской провинции Анкона.

По предварительным данным, паника началась после того, как в помещении распылили перцовый баллончик.

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