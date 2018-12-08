Давка в ночном клубе Италии: украинцы не пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. По предварительной информации, граждан Украины среди пострадавших в ночном клубе Италии в результате давки не было. Об этом сообщил УНН заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.
"По предварительной информации, нет", - сказал Кирилич, отвечая на вопрос о том, были ли граждане Украины среди пострадавших в результате давки в ночном клубе Италии.
Напомним, по меньшей мере шесть человек погибли, 120 пострадали в ночь на субботу в результате паники и давки, возникших в ночном клубе в итальянской провинции Анкона.
По предварительным данным, паника началась после того, как в помещении распылили перцовый баллончик.