Чоловік втратив свідомість та впав у столичному метрополітені
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Київському метрополітені, на станції Майдан Незалежності, знепритомнів чоловік. Про це повідомляє кореспондент УНН.
"На станції метро Майдан Незалежності знепритомнів хлопець. Поки не зрозуміло, чи йому стало погано, чи хтось штовхнув. Поліція намагається привести його до тями", - повідомив кореспондент.
Як повідомляв УНН, у Київському метрополітені померла 9-річна дівчинка. Медики намагались врятувати дівчинку протягом 40 хвилин.