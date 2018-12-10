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Мужчина потерял сознание и упал в столичном метрополитене

Киев • УНН

 • 9507 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Киевском метрополитене на станции Майдан Независимости, потерял сознание человек. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Мужчина потерял сознание и упал в столичном метрополитене

“На станции метро Майдан Независимости потерял сознание парень. Пока не ясно, ему стало плохо, или кто-то толкнул. Полиция пытается привести его в чувство”, — сообщил корреспондент.

Как сообщал УНН, в Киевском метрополитене умерла 9-летняя девочка. Медики пытались спасти девочку в течение 40 минут.

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