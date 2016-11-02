В московской забегаловке появились сэндвичи "Хиллари" и "Трамп"

С недавних пор посетители московского кафе могут попробовать сэндвичи с оригинальными названиями "Хиллари" и "Трамп".

Сэндвич "Хиллари" состоит из оливок, перца чили, сушеных помидоров и мраморной телятины, а "Трамп" - из нескольких видов перца, маринованных огурцов и горчицы.