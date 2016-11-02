В московской забегаловке появились сэндвичи "Хиллари" и "Трамп"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Пока в Соединенных Штатах продолжаются предвыборные гонки между Х.Клинтон и Д.Трампом, в одной из московских забегаловок появилось новое меню, посвященное кандидатам в президенты США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА Новости.
С недавних пор посетители московского кафе могут попробовать сэндвичи с оригинальными названиями "Хиллари" и "Трамп".
Сэндвич "Хиллари" состоит из оливок, перца чили, сушеных помидоров и мраморной телятины, а "Трамп" - из нескольких видов перца, маринованных огурцов и горчицы.