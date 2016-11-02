У московській забігайлівці з’явилися сендвічі "Хілларі" і "Трамп"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Поки в Сполучених Штатах тривають передвиборчі перегони між Х.Клінтон і Д.Трампом, у одній із московських забігайлівок з’явилося нове меню, присвячене кандидатам в президенти США. Про це повідомляє УНН з посиланням на РИА Новости.
Віднедавна відвідувачі московського кафе мають змогу скуштувати сендвічі з оригінальними назвами "Хілларі" і "Трамп".
Сендвіч "Хілларі" складається з оливок, перцю чилі, сушених помідорів і мурмурової телятини, а "Трамп" - з декількох видів перцю, маринованих огірків та гірчиці.