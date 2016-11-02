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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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06:00 • 1106 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 28368 перегляди

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2 квітня, 06:08 • 152823 перегляди

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У московській забігайлівці з’явилися сендвічі "Хілларі" і "Трамп"

У московській забігайлівці з’явилися сендвічі "Хілларі" і "Трамп"

Київ • УНН

 • 9959 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Поки в Сполучених Штатах тривають передвиборчі перегони між Х.Клінтон і Д.Трампом, у одній із московських забігайлівок з’явилося нове меню, присвячене кандидатам в президенти США. Про це повідомляє УНН з посиланням на РИА Новости.

Віднедавна відвідувачі московського кафе мають змогу скуштувати сендвічі з оригінальними назвами "Хілларі" і "Трамп".

Сендвіч "Хілларі" складається з оливок, перцю чилі, сушених помідорів і мурмурової телятини, а "Трамп" - з декількох видів перцю, маринованих огірків та гірчиці. 

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