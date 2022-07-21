В МОН рассказали, будут ли выселять переселенцев из учебных заведений и студенческих общежитий

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КИЕВ. 21 июля. УНН. В Украине внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) не будут выселять из учебных заведений и студенческих общежитий без предоставления альтернативного жилья. Детальнее о решении этого вопроса будет известно ближе к 20 августа. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телемарофона, информирует УНН.

Цитита

«Начало образовательного процесса требует, чтобы студенты вернулись в общежития, если обучение будет проходить в очном формате. Мы на связи с руководителями областных военных администраций, с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, поэтому мы пытаемся оптимизировать и локализовать проживание переселенцев», - рассказал он.

Детали 

По его словам, ни одного выселения в никуда, просто забрали вещи и вышли, не будет. Будет переформатизация, перемещение этих людей, все люди останутся с жильем. «Просто так людей на улицу никто не выгонит».

Дополнение 

В Киеве зарегистрировали более 98 тысяч внутренне перемещенных лиц, покинувших свои дома из-за полномасштабного вторжения в рф.

В ПФУ сообщили, что внутренне перемещенные лица, получавшие пенсии через АО «Укрпочта» и временно изменившие фактическое место жительства, могут получать пенсии по новому (временному) месту пребывания через платежную систему «Быстрая копейка» АО «Ощадбанк», или через внутренние переводы АО «Укрпочта».

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