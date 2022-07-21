У МОН розповіли, чи виселятимуть переселенців із закладів освіти та студентських гуртожитків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. В Україні внутрішньо переміщених осіб (ВПО) не виселятимуть із закладів освіти та студентських гуртожитків без надання альтернативного житла. Детальніше про вирішення цього питання буде відомо ближче до 20 серпня. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в етері телемарофону, інформує УНН.
Цитита
«Початок освітнього процесу вимагає, щоб студенти повернулися до гуртожитків, якщо навчання буде проходити в очному форматі. Ми на зв’язку з керівниками обласних військових адміністрацій, з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, тому ми намагаємося оптимізувати і локалізувати проживання переселенців», - розповів він.
Деталі
За його словами, жодного виселення в нікуди, просто забрали речі і вийшли, не буде. Буде переформатизація, переміщення цих осіб, усі люди залишаться з житлом. «Просто так людей на вулицю ніхто не вижене».
Доповнення
У Києві зареєстрували понад 98 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які покинули свої домівки через повномасштабне вторгнення рф.
У ПФУ повідомили, що внутрішньо переміщені особи, які отримували пенсії через АТ «Укрпошта» та тимчасово змінили фактичне місце проживання, можуть отримувати пенсії за новим (тимчасовим) місцем перебування через платіжну систему «Швидка копійка» АТ «Ощадбанк», або через внутрішні перекази АТ «Укрпошта».