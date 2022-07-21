У МОН розповіли, чи виселятимуть переселенців із закладів освіти та студентських гуртожитків

Цитита

«Початок освітнього процесу вимагає, щоб студенти повернулися до гуртожитків, якщо навчання буде проходити в очному форматі. Ми на зв’язку з керівниками обласних військових адміністрацій, з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, тому ми намагаємося оптимізувати і локалізувати проживання переселенців», - розповів він.

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За його словами, жодного виселення в нікуди, просто забрали речі і вийшли, не буде. Буде переформатизація, переміщення цих осіб, усі люди залишаться з житлом. «Просто так людей на вулицю ніхто не вижене».

Доповнення

У Києві зареєстрували понад 98 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які покинули свої домівки через повномасштабне вторгнення рф.

У ПФУ повідомили, що внутрішньо переміщені особи, які отримували пенсії через АТ «Укрпошта» та тимчасово змінили фактичне місце проживання, можуть отримувати пенсії за новим (тимчасовим) місцем перебування через платіжну систему «Швидка копійка» АТ «Ощадбанк», або через внутрішні перекази АТ «Укрпошта».