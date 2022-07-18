Через вторгнення рф до Києва прибуло понад 98 тисяч переселенців

Деталі

"Та кількість людей, яка зареєструвалася в Києві з 24 лютого, більша, ніж тих, хто проживає, наприклад, у Броварах чи Кам’янець-Подільському. Із цих 98 тисяч осіб понад 15 тисяч – діти. А якщо взяти до уваги переселенців, які переїхали до столиці з 2014 року, то кількість вимушено переміщених осіб у Києві становить більше 270 тисяч. Найбільше переселенців із Донецької та Луганської областей. Також багато з Харківської, Сумської та Запорізької. Але не всі зареєстровані як переселенці, тому сказати реальну кількість людей, які були вимушені покинути свої домівки через російську агресію, складно. Але зрозуміло, що насправді їх більше, ніж ми нині фіксуємо", – зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

За її словами, найбільше переселенців зареєстровано у Солом’янському районі – більше 14,3 тисячі, Святошинському – понад 14,2 тисячі та Дарницькому – 13,2 тисячі.

Додамо

Марина Хонда нагадала, що для того, щоб стати на облік як внутрішньо переміщена особа, потрібно звернутися до управління соціального захисту населення.

Також у Києві працюють консультативні центри для ВПО: