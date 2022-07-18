Из-за вторжения рф в Киев прибыло более 98 тысяч переселенцев

Детали

"То количество людей, которое зарегистрировалось в Киеве с 24 февраля, больше, чем тех, кто проживает, например, в Броварах или Камянец-Подольском. Из этих 98 тысяч человек более 15 тысяч – дети. А если учесть переселенцев, переехавших в столицу с 2014 года, то количество вынужденно перемещенных лиц в Киеве составляет более 270 тыс. Больше всего переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Также многие из Харьковской, Сумской и Запорожской. Поэтому сказать реальное количество людей, вынужденных покинуть свои дома из-за российской агрессии, сложно. Но понятно, что на самом деле их больше, чем мы сейчас фиксируем", – отметила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

По ее словам, больше всего переселенцев зарегистрировано в Соломенском районе – более 14,3 тысяч, Святошинском – более 14,2 тысяч и Дарницком – 13,2 тысяч.

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Марина Хонда напомнила, что для того, чтобы стать на учет как внутренне перемещенное лицо, нужно обратиться в управление социальной защиты населения.

Также в Киеве работают консультативные центры для ВПЛ: