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Из-за вторжения рф в Киев прибыло более 98 тысяч переселенцев

Из-за вторжения рф в Киев прибыло более 98 тысяч переселенцев

Киев • УНН

 • 303861 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. В Киеве зарегистрировали более 98 тысяч внутренне перемещенных лиц, которые покинули свои дома из-за полномасштабного вторжения рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Детали

"То количество людей, которое зарегистрировалось в Киеве с 24 февраля, больше, чем тех, кто проживает, например, в Броварах или Камянец-Подольском. Из этих 98 тысяч человек более 15 тысяч – дети. А если учесть переселенцев, переехавших в столицу с 2014 года, то количество вынужденно перемещенных лиц в Киеве составляет более 270 тыс. Больше всего переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Также многие из Харьковской, Сумской и Запорожской. Поэтому сказать реальное количество людей, вынужденных покинуть свои дома из-за российской агрессии, сложно. Но понятно, что на самом деле их больше, чем мы сейчас фиксируем", – отметила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

По ее словам, больше всего переселенцев зарегистрировано в Соломенском районе – более 14,3 тысяч, Святошинском – более 14,2 тысяч и Дарницком – 13,2 тысяч.

Добавим

Марина Хонда напомнила, что для того, чтобы стать на учет как внутренне перемещенное лицо, нужно обратиться в управление социальной защиты населения.

Также в Киеве работают консультативные центры для ВПЛ:

  • Дарницкий район – ул. Ревуцкого, 6 (прием осуществляется каждый четверг с 09:00 до 13:00);
  • Днепровский район – ул. Остафия Дашкевича, 9 (по четвергам с 10:00 до 17:00);
  • Деснянский район – ул. Бальзака, 28 (четверг с 10:00 до 14:00);
  • Оболонский район –проспект Оболонский, 22 (Vcenti Hub, по пятницам с 10:00 до 14:00);
  • Святошинский район – бульвар Ромена Роллана, 13-В (по пятницам с 10:00 до 15:00);
  • Соломенский район – ул. Волынская, 2 (по средам с 10:00 до 17:00);
  • Шевченковский район –ул. Белорусская, 11 (каждый вторник с 10:00 до 15:00), ул. Владимирская, 51-Б (Vcentri Hub каждую пятницу с 10:00 до 16:00).
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