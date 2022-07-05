Пенсії для переселенців: у ПФУ пояснили, як отримати та відновити виплати

Цитата



«У разі, якщо пенсія за відомостями на виплату пенсій не буде отримана, АТ «Укрпошта» повідомить про це Пенсійний фонд України, і кошти будуть виплачені з наступного місяця. Якщо пенсію не отримано впродовж 6 місяців поспіль, її виплата буде призупинена. Для поновлення виплати пенсії потрібно буде звернутись до органів ПФУ», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Окрім того, якщо АТ «Укрпошта» у встановленому порядку повідомить про відсутність технічної можливості здійснювати виплату і доставку пенсій у певних районах (населених пунктах), визначено альтернативний механізм виплати пенсій – шляхом їх зарахування на рахунки в АТ «Ощадбанк».

Доповнення

У Пенсійному фонді України (ПФУ) заявили, що з 4 липня розпочалося фінансування пенсій за липень. Виплати будуть йти за графіком.