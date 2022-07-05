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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Пенсії для переселенців: у ПФУ пояснили, як отримати та відновити виплати

Пенсії для переселенців: у ПФУ пояснили, як отримати та відновити виплати

Київ • УНН

 • 163948 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. У ПФУ повідомили, що внутрішньо переміщені особи, які отримували пенсії через АТ «Укрпошта» та тимчасово змінили фактичне місце проживання, можуть отримувати пенсії за новим (тимчасовим) місцем перебування через платіжну систему «Швидка копійка» АТ «Ощадбанк», або через внутрішні перекази АТ «Укрпошта», передає УНН.

Цитата

«У разі, якщо пенсія за відомостями на виплату пенсій не буде отримана, АТ «Укрпошта» повідомить про це Пенсійний фонд України, і кошти будуть виплачені з наступного місяця. Якщо пенсію не отримано впродовж 6 місяців поспіль, її виплата буде призупинена. Для поновлення виплати пенсії потрібно буде звернутись до органів ПФУ», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Окрім того, якщо АТ «Укрпошта» у встановленому порядку повідомить про відсутність технічної можливості здійснювати виплату і доставку пенсій у певних районах (населених пунктах), визначено альтернативний механізм виплати пенсій – шляхом їх зарахування на рахунки в АТ «Ощадбанк».

Доповнення

У Пенсійному фонді України (ПФУ) заявили, що з 4 липня розпочалося фінансування пенсій за липень. Виплати будуть йти за графіком. 

Українські Національні Новини

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