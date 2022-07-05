Пенсии для переселенцев: в ПФУ объяснили, как получить и возобновить выплаты

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«В случае, если пенсия по сведениям на выплату пенсий не будет получена, АО «Укрпочта» уведомит об этом Пенсионный фонд Украины, и средства будут выплачены со следующего месяца. Если пенсия не получена в течение 6 месяцев подряд, ее выплата будет приостановлена. Для возобновления выплаты пенсии нужно будет обратиться в органы ПФУ», - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, если АО «Укрпочта» в установленном порядке уведомит об отсутствии технической возможности производить выплату и доставку пенсий в определенных районах (населенных пунктах), определен альтернативный механизм выплаты пенсий – путем их зачисления на счета в АО «Ощадбанк».

Дополнение

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) заявили, что с 4 июля началось финансирование пенсий за июль. Выплаты будут по графику.