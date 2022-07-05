Пенсии для переселенцев: в ПФУ объяснили, как получить и возобновить выплаты
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В ПФУ сообщили, что внутренне перемещенные лица, получавшие пенсии через АО «Укрпочта» и временно изменившие фактическое место жительства, могут получать пенсии по новому (временному) месту пребывания через платежную систему «Быстрая копейка» АО «Ощадбанк», или через внутренние переводы АО «Укрпочта», передает УНН.
Цитата
«В случае, если пенсия по сведениям на выплату пенсий не будет получена, АО «Укрпочта» уведомит об этом Пенсионный фонд Украины, и средства будут выплачены со следующего месяца. Если пенсия не получена в течение 6 месяцев подряд, ее выплата будет приостановлена. Для возобновления выплаты пенсии нужно будет обратиться в органы ПФУ», - говорится в сообщении.
Детали
Кроме того, если АО «Укрпочта» в установленном порядке уведомит об отсутствии технической возможности производить выплату и доставку пенсий в определенных районах (населенных пунктах), определен альтернативный механизм выплаты пенсий – путем их зачисления на счета в АО «Ощадбанк».
Дополнение
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) заявили, что с 4 июля началось финансирование пенсий за июль. Выплаты будут по графику.