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В Україні почали фінансувати пенсії за липень: коли очікувати кошти

В Україні почали фінансувати пенсії за липень: коли очікувати кошти

Київ • УНН

 • 476884 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. У Пенсійному фонді України (ПФУ) заявили, що з сьогоднішнього дня розпочалося фінансування пенсій за липень. Виплати будуть йти за графіком, передає УНН.

Цитата

"Згідно затвердженого графіку продовжувалось фінансування пенсій за липень. Виплата та доставка пенсій за липень буде здійснюватися згідно із законодавством починаючи з 4 липня", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Станом на 3 липня на пенсійні виплати спрямовано 4,3 млрд грн, в тому числі 2,7 млрд грн – на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 1,6 млрд грн – через уповноважені банки. 

Доповнення

На пенсійні виплати за червень спрямовано 51,2 млрд грн, в тому числі 12,0 млрд грн – на виплату пенсій через АТ Укрпошта, 39,2 млрд грн – через уповноважені банки. Органами Пенсійного фонду України виготовлено документи на виплату пенсій у липні.

З 1 липня 2022 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 2 481 гривні до 2 600 гривень. Які виплати зростають, повідомили зокрема у Пенсійному фонді України та Фонді соціального страхування України. Мінімальна пенсія за віком зросте на 93 гривні - до 2027 гривень. Максимальна пенсія збільшиться на 930 гривень - до 20 270 гривень.

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