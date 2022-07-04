В Україні почали фінансувати пенсії за липень: коли очікувати кошти

Цитата

"Згідно затвердженого графіку продовжувалось фінансування пенсій за липень. Виплата та доставка пенсій за липень буде здійснюватися згідно із законодавством починаючи з 4 липня", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Станом на 3 липня на пенсійні виплати спрямовано 4,3 млрд грн, в тому числі 2,7 млрд грн – на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 1,6 млрд грн – через уповноважені банки.

Доповнення

На пенсійні виплати за червень спрямовано 51,2 млрд грн, в тому числі 12,0 млрд грн – на виплату пенсій через АТ Укрпошта, 39,2 млрд грн – через уповноважені банки. Органами Пенсійного фонду України виготовлено документи на виплату пенсій у липні.

З 1 липня 2022 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 2 481 гривні до 2 600 гривень. Які виплати зростають, повідомили зокрема у Пенсійному фонді України та Фонді соціального страхування України. Мінімальна пенсія за віком зросте на 93 гривні - до 2027 гривень. Максимальна пенсія збільшиться на 930 гривень - до 20 270 гривень.