Відсьогодні підвищується прожитковий мінімум: як зростуть виплати та пенсії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. З 1 липня 2022 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 2 481 гривні до 2 600 гривень. Які виплати зростають, повідомили зокрема у Пенсійному фонді України та Фонді соціального страхування України, передає УНН.
Деталі
За повідомленням Пенсійного фонду України, з 1 липня зростають:
-
- Мінімальна пенсія за віком непрацюючим пенсіонерам
-
- Мінімальна пенсія шахтарям
-
- Мінімальна пенсія сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника
-
- Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій
-
- Підвищення ветеранам війни та членам сімей загиблих/померлих ветеранів війни
-
- Підвищення жертвам нацистських переслідувань з-поміж осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань
-
- Пенсія за особливі заслуги перед Україною
-
- Максимальний розмір пенсії
-
- Надбавка донорам
-
Мінімальна пенсія за віком зросте на 93 гривні - до 2027 гривень. Максимальна пенсія збільшиться на 930 гривень - до 20 270 гривень.
Мінімальна пенсій шахтарів зросте на 279 гривень - до 6081 гривень. Мінімальна пенсія сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника зросте на 186 гривень - до 4084 гривень.
Також збільшилася і сума одноразових виплат для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань, а також осіб, які мають право на виплати в разі втрати годувальника.
Так, для осіб, у яких право на страхові виплати від Фонду настане з 1 липня цього року, розмір допомоги становить:
-
- потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, при 100% втрати працездатності) – 44 200 грн;
-
- сім’ї у разі смерті потерпілого (100 розмірів прожиткового мінімуму) – 260 000 грн;
-
- утриманцю у разі смерті потерпілого (20 розмірів прожиткового мінімуму) – 52 000 грн.
-
Нагадаємо
У 2022 році заплановано два підвищення прожиткового мінімуму для українців — в липні та грудні.