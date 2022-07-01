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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Відсьогодні підвищується прожитковий мінімум: як зростуть виплати та пенсії

Відсьогодні підвищується прожитковий мінімум: як зростуть виплати та пенсії

Київ • УНН

 • 308402 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. З 1 липня 2022 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 2 481 гривні до 2 600 гривень. Які виплати зростають, повідомили зокрема у Пенсійному фонді України та Фонді соціального страхування України, передає УНН.

Деталі

За повідомленням Пенсійного фонду України, з 1 липня зростають:

  • Мінімальна пенсія за віком непрацюючим пенсіонерам
  • Мінімальна пенсія шахтарям
  • Мінімальна пенсія сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника
  • Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій
  • Підвищення ветеранам війни та членам сімей загиблих/померлих ветеранів війни
  • Підвищення жертвам нацистських переслідувань з-поміж осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань
  • Пенсія за особливі заслуги перед Україною
  • Максимальний розмір пенсії
  • Надбавка донорам

Мінімальна пенсія за віком зросте на 93 гривні - до 2027 гривень. Максимальна пенсія збільшиться на 930 гривень - до 20 270 гривень.

Мінімальна пенсій шахтарів зросте на 279 гривень - до 6081 гривень. Мінімальна пенсія сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника зросте на 186 гривень - до 4084 гривень.

Також збільшилася і сума одноразових виплат для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань, а також осіб, які мають право на виплати в разі втрати годувальника.

Так, для осіб, у яких право на страхові виплати від Фонду настане з 1 липня цього року, розмір допомоги становить:

  • потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, при 100% втрати працездатності) – 44 200 грн;
  • сім’ї у разі смерті потерпілого (100 розмірів прожиткового мінімуму) – 260 000 грн;
  • утриманцю у разі смерті потерпілого (20 розмірів прожиткового мінімуму) – 52 000 грн.

Нагадаємо

У 2022 році заплановано два підвищення прожиткового мінімуму для українців — в липні та грудні.

Українські Національні Новини

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