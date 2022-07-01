Відсьогодні підвищується прожитковий мінімум: як зростуть виплати та пенсії

Деталі

За повідомленням Пенсійного фонду України, з 1 липня зростають:



Мінімальна пенсія за віком непрацюючим пенсіонерам



Мінімальна пенсія шахтарям



Мінімальна пенсія сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника



Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій



Підвищення ветеранам війни та членам сімей загиблих/померлих ветеранів війни



Підвищення жертвам нацистських переслідувань з-поміж осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань



Пенсія за особливі заслуги перед Україною



Максимальний розмір пенсії



Надбавка донорам



Мінімальна пенсія за віком зросте на 93 гривні - до 2027 гривень. Максимальна пенсія збільшиться на 930 гривень - до 20 270 гривень.

Мінімальна пенсій шахтарів зросте на 279 гривень - до 6081 гривень. Мінімальна пенсія сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника зросте на 186 гривень - до 4084 гривень.

Також збільшилася і сума одноразових виплат для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань, а також осіб, які мають право на виплати в разі втрати годувальника.

Так, для осіб, у яких право на страхові виплати від Фонду настане з 1 липня цього року, розмір допомоги становить:



потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, при 100% втрати працездатності) – 44 200 грн;



сім’ї у разі смерті потерпілого (100 розмірів прожиткового мінімуму) – 260 000 грн;



утриманцю у разі смерті потерпілого (20 розмірів прожиткового мінімуму) – 52 000 грн.



Нагадаємо

У 2022 році заплановано два підвищення прожиткового мінімуму для українців — в липні та грудні.



