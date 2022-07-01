С сегодняшнего дня повышается прожиточный минимум: как вырастут выплаты и пенсии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. С 1 июля 2022 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц – с 2481 гривны до 2600 гривен. Какие выплаты растут, сообщили в частности в Пенсионном фонде Украины и Фонде социального страхования Украины, передает УНН.
Детали
По сообщению Пенсионного фонда Украины, с 1 июля растут:
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- Минимальная пенсия по возрасту неработающим пенсионерам
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- Минимальная пенсия шахтерам
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- Минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца
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- Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий
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- Повышение ветеранам войны и членам семей погибших/умерших ветеранов войны
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- Повышение жертвам нацистских преследований среди лиц с инвалидностью и членам семей умерших жертв нацистских преследований
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- Пенсия за особые заслуги перед Украиной
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- Максимальный размер пенсии
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- Прибавка донорам
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Минимальная пенсия по возрасту вырастет на 93 гривны – до 2027 гривен. Максимальная пенсия увеличится на 930 гривен – до 20 270 гривен.
Минимальная пенсия шахтерам вырастет на 279 гривен - до 6081 гривен. Минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца вырастет на 186 гривен – до 4084 гривен.
Также увеличилась и сумма единовременных выплат для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих право на выплаты в случае потери кормильца.
Так, для лиц, у которых право на страховые выплаты от Фонда наступит с 1 июля этого года, размер пособия составляет:
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- потерпевшему в результате несчастного случая на производстве в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности (максимально 17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, при 100% потери трудоспособности) – 44 200 грн;
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- семье в случае смерти потерпевшего (100 размеров прожиточного минимума) – 260 000 грн;
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- иждивенцу в случае смерти потерпевшего (20 размеров прожиточного минимума) – 52 000 грн.
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Напомним
В 2022 году запланировано два повышения прожиточного минимума для украинцев — в июле и декабре.