В Украине начали финансировать пенсии за июль: когда ждать средства
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) заявили, что с сегодняшнего дня началось финансирование пенсий за июль. Выплаты будут следовать по графику, передает УНН.
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"Согласно утвержденному графику продолжалось финансирование пенсий за июль. Выплата и доставка пенсий за июль будет производиться согласно законодательству начиная с 4 июля", - говорится в сообщении.
Детали
По состоянию на 3 июля на пенсионные выплаты направлено 4,3 млрд грн, в том числе 2,7 млрд грн – на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 1,6 млрд грн – через уполномоченные банки.
Дополнение
На пенсионные выплаты за июнь направлено 51,2 млрд грн, в том числе 12,0 млрд грн – на выплату пенсий через АО Укрпочта, 39,2 млрд грн – через уполномоченные банки. Органами Пенсионного фонда Украины изготовлены документы на выплату пенсий в июле.
С 1 июля 2022 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц – с 2481 гривны до 2600 гривен. Какие выплаты растут, сообщили, в частности, в Пенсионном фонде Украины и Фонде социального страхования Украины. Минимальная пенсия по возрасту вырастет на 93 гривны – до 2027 гривен. Максимальная пенсия увеличится на 930 гривен – до 20 270 гривен.