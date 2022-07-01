На пенсії у червні пішло 51,2 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Виплату пенсій у червні завершено, на це спрямували 51,2 мільярди гривень, повідомили у Пенсійному фонді України, пише УНН.
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"На пенсійні виплати за червень спрямовано 51,2 млрд грн, в тому числі 12,0 млрд грн – на виплату пенсій через АТ “Укрпошта”, 39,2 млрд грн – через уповноважені банки", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Органами Пенсійного фонду України виготовлено документи на виплату пенсій у липні.
"Пенсійний фонд України планує з 1 липня розпочати фінансування пенсій за липень", - вказали у ПФУ.
Доповнення
Мінімальна пенсія за віком з 1 липня зростає на 93 гривні - до 2027 гривень. Максимальна пенсія збільшиться на 930 гривень - до 20 270 гривень.