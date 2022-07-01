На пенсии в июне ушло 51,2 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Выплата пенсий в июне завершена, на это направили 51,2 миллиарда гривен, сообщили в Пенсионном фонде Украины, пишет УНН.
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"На пенсионные выплаты за июнь направлено 51,2 млрд грн, в том числе 12,0 млрд грн – на выплату пенсий через АО “Укрпочта”, 39,2 млрд грн – через уполномоченные банки", - говорится в сообщении.
Детали
Органами Пенсионного фонда Украины изготовлены документы на выплату пенсий в июле.
"Пенсионный фонд Украины планирует с 1 июля начать финансирование пенсий за июль", - указали в ПФУ.
Дополнение
Минимальная пенсия по возрасту с 1 июля растет на 93 гривны – до 2027 гривен. Максимальная пенсия увеличится на 930 гривен – до 20 270 гривен.