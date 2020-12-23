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В Минобразования дали советы, как безопасно провести новогодние и рождественские празднования в школах

Киев • УНН

 • 11105 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Министерство образования и науки сформировало 10 рекомендаций, следуя которым можно безопасно провести новогодние и рождественские мероприятия в учреждениях образования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

В Минобразования дали советы, как безопасно провести новогодние и рождественские празднования в школах

"10 правил, как безопасно провести новогодние и рождественские мероприятия в учреждениях образования. С целью усиления противопожарной и техногенной защиты объектов сферы образования, безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса во время зимних каникул Минобразивания предоставило рекомендации, как безопасно организовать и провести новогодние мероприятия", - говорится в сообщении.

Указано, что в частности, рекомендуется:

- провести комиссионные проверки противопожарного и технического состояния помещений и территорий, устранить выявленные недостатки;
- проверить техническое состояние автоматической сигнализации, пожаротушения, оповещения о пожаре и тому подобное;
- проверить наличие инструкций по пожарной и техногенной безопасности на объектах и в случае необходимости разработать новые инструкции или обработать действующие;
- провести инструктажи по безопасности жизнедеятельности соискателей образования во время зимних каникул, новогодних и рождественских праздников с регистрацией в соответствующих журналах;
- провести внеплановые инструктажи с должностными лицами учреждений по вопросам охраны труда и безопасности жизнедеятельности;
- провести разъяснительную работу среди соискателей образования о правилах поведения в условиях низких температур, предупреждения случаев переохлаждения и обморожений, порядка предоставления домедицинской помощи пострадавшим в результате несчастных случаев;
- запретить пользоваться неисправными приборами отопления и самодельными нагревательными приборами;
- проверить знания общей инструкции по пожарной и техногенной безопасности у работников охраны, вахтеров и дежурных служб объектов;
- проверить наличие планов эвакуации с дублированием, в случае необходимости, на английском языке;
- реагировать на факты нарушений или невыполнения должностными лицами установленного противопожарного режима, требований правил пожарной и техногенной безопасности.

"В случае организации торжественных мероприятий по случаю новогодних и рождественских праздников с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19 рекомендуется обеспечить свободный доступ к первичным средствам пожаротушения в помещениях праздничных залов, не использовать легковоспламеняющиеся украшения, неисправные светильники гирлянды и елки, которые не обработаны специальным раствором. Также категорически запрещается использование фейерверков, петард и других пиротехнических изделий", - указано в сообщении.

Напомним, Минобразования рекомендует школам сделать каникулы в январе из-за введения локдауна.

Украинские Национальные Новости

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