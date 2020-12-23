У МОН дали поради, як безпечно провести новорічні та різдвяні святкування у школах
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Міністерство освіти і науки сформувало 10 рекомендацій, дотримуючись яких можна безпечно провести новорічні та різдвяні заходи у закладах освіти. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОН.
“10 правил, як безпечно провести новорічні та різдвяні заходи у закладах освіти. З метою посилення протипожежного та техногенного захисту об’єктів сфери освіти, безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу під час зимових канікул МОН надало рекомендації, як безпечно організувати та провести новорічні заходи”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що зокрема, рекомендується:
- провести комісійні перевірки протипожежного та технічного стану приміщень і територій, усунути виявлені недоліки;
- перевірити технічний стан автоматичної сигналізації, пожежогасіння, оповіщення про пожежу тощо;
- перевірити наявність інструкцій з пожежної та техногенної безпеки на об’єктах та в разі потреби розробити нові інструкції або опрацювати чинні;
- провести інструктажі з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти під час зимових канікул, новорічних та різдвяних свят з реєстрацією у відповідних журналах;
- провести позапланові інструктажі з посадовими особами закладів та установ з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності;
- провести роз’яснювальну роботу серед здобувачів освіти щодо правил поведінки в умовах низьких температур, попередження випадків переохолодження та обморожень, порядку надання домедичної допомоги постраждалим внаслідок нещасних випадків;
- заборонити користуватися несправними приладами опалення та саморобними нагрівальними приладами;
- перевірити знання загальної інструкції з пожежної та техногенної безпеки в працівників охорони, вахтерів та чергових служб об’єктів;
- перевірити наявність планів евакуації із дублюванням, у разі потреби, англійською мовою;
- реагувати на факти порушень чи невиконання посадовими особами встановленого протипожежного режиму, вимог правил пожежної та техногенної безпеки.
“У разі організації урочистих заходів з нагоди новорічних та різдвяних свят з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 рекомендується забезпечити вільний доступ до первинних засобів пожежогасіння в приміщеннях святкових залів, не використовувати легкозаймисті прикраси, несправні освітлювальні гірлянди та ялинки, які не оброблені спеціальним розчином. Також категорично забороняється використання феєрверків, петард та інших піротехнічних виробів”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, МОН рекомендує школам зробити канікули у січні через запровадження локдауну.