В Молдову не впустили российских журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. В Молдову не впустили журналистов с российского "Пятого канала". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Как сообщили в понедельник источники в аэропорту Кишинева, в настоящий момент их собираются депортировать. Глава пресс-службы пограничной полиции Молдовы Раиса Новицки, указала, что пока не располагает сведениями об инциденте.
"Как только у нас будет информация, мы сообщим ее представителям СМИ", - пообещала Новицки.
Это не первый случай запрета на въезд российским журналистам. Ранее пограничная полиция Молдовы отказывала во въезде в республику съемочным группам НТВ и "Россия-1", а также журналистам "Комсомольской правды" и других изданий, которые планировали взять интервью у президента страны Игоря Додона.
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Администрация президента Молдовы решительно осудила действия полиции, обвинив правительство в ограничении доступа журналистов к информации, а также новом выпаде в адрес РФ.
Напомним, что Конституционный суд Молдовы признал незаконным назначение нового состава правительства из-за превышения трехмесячного срока. Также КС временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона, Исполняющий обязанности главы государства Павел Филип объявил, что досрочные выборы в парламент состоятся 6 сентября. В ответ на решение КС, большинство ACUM и социалистов приняли декларацию о “захваченном государстве”.