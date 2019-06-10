Здание правительства Молдовы окружили сотни полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Сегодня утром здание правительства было окружено сотнями полицейских. Это происходит в контексте того, что премьер-министр Майя Санду объявила вчера, что Кабинет министров сегодня встретится в учреждении. Об этом сообщает УНН со ссылкой point.md
Напомним, что сегодня, в 11:00, состоится заседание правительства, которое пройдет в здании парламента, ожидаются увольнения и назначения. Затем кабинет министров под руководством Майи Санду направится в здание Правительства.
Напомним, что ранее заседание парламента, прерванное 21 марта, было возобновлено. В рамках этого заседания прошло голосование за руководство парламента и назначение нового правительства. Председателем парламента была избрана Зинаида Гречаный, а главой правительства - Майя Санду.
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Конституционный суд издал несколько постановлений, объявляющих, что все законы и постановления, принятые в субботу, неконституционны.