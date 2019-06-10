Будівлю уряду Молдови оточили сотні поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Сьогодні вранці будівлю уряду було оточено сотнями поліцейських. Це відбувається в контексті того, що прем'єр-міністр Майя Санду оголосила вчора, що Кабінет міністрів сьогодні зустрінеться в установі. Про це повідомляє УНН з посиланням point.md.
Нагадаємо, що сьогодні, о 11:00, відбудеться засідання уряду, яке пройде в будівлі парламенту, очікуються звільнення і призначення. Потім кабінет міністрів під керівництвом Майї Санду попрямує до будівлі Уряду.
Нагадаємо, що раніше засідання парламенту, перерване 21 березня, було відновлено. В рамках цього засідання пройшло голосування за керівництво парламенту і призначення нового уряду. Головою парламенту було обрано Зінаїда Гречаного, а главою уряду - Майю Санду.
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Конституційний суд видав кілька постанов, які оголошують, що всі закони і постанови, прийняті в суботу, неконституційні.