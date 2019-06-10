Будівлю уряду Молдови оточили сотні поліцейських

КИЇВ. 10 червня. УНН. Сьогодні вранці будівлю уряду було оточено сотнями поліцейських. Це відбувається в контексті того, що прем'єр-міністр Майя Санду оголосила вчора, що Кабінет міністрів сьогодні зустрінеться в установі. Про це повідомляє УНН з посиланням point.md.