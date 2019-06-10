У Молдову не впустили російських журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. У Молдову не впустили журналістів з російського "П'ятого каналу". Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Як повідомили в понеділок джерела в аеропорту Кишинева, зараз їх збираються депортувати. Глава прес-служби прикордонної поліції Молдови Раїса Новіцкі, вказала, що поки не має відомостей про інцидент.
"Як тільки у нас буде інформація, ми повідомимо її представникам ЗМІ", - пообіцяла Новіцкі.
Це не перший випадок заборони на в'їзд російським журналістам. Раніше прикордонна поліція Молдови відмовляла у в'їзді в республіку знімальним групам НТВ і "Росія-1", а також журналістам "Комсомольської правди" та інших видань, які планували взяти інтерв'ю у президента країни Ігоря Додона.
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Адміністрація президента Молдови рішуче засудила дії поліції, звинувативши уряд в обмеженні доступу журналістів до інформації, а також новому випаді на адресу РФ.
Нагадаємо, що Конституційний суд Молдови визнав незаконним призначення нового складу уряду через перевищення тримісячного терміну. Також КС тимчасово відсторонив від посади президента країни Ігоря Додона, виконуючий обов'язки глави держави Павло Філіп оголосив, що дострокові вибори в парламент відбудуться 6 вересня. У відповідь на рішення КС, більшість ACUM і соціалістів прийняли декларацію про "захопленому державі".