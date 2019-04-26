В Молдове изменили требования для импорта молока
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В республике Молдова обновили требования для ввоза молока и молочных продуктов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
“Правительство Молдовы приняло Постановление „Об утверждении требований к молоку и молочным продуктам“, которым вносятся изменения в импортных требований для ввоза молока и молочных продуктов в Республику Молдова”, — говорится в сообщении.
Текст документа опубликован в официальном издании Республики Молдова “Monitorul Oficial”.
Упомянутое постановление вступает в силу через 6 месяцев с даты публикации с одновременной утратой силы Технического регламента “Молоко и молочные продукты” от 2010 года.
Все заинтересованные субъекты хозяйствования должны ознакомиться с информацией об изменениях в законодательстве Республики Молдова в части требований к продукции, подпадающей под утверждены требования для экспорта в Республику Молдова.
Подробно ознакомиться с требованиями можно перейдя по ссылке.
Отметим, что президент Молдовы выразил желание встретиться с Зеленским и обсудить сотрудничество между странами.