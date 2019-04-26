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У Молдові змінили вимоги для імпорту молока

У Молдові змінили вимоги для імпорту молока

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. У республіці Молдова оновили вимоги для ввезення молока й молочних продуктів. Про це УНН повідомили в прес-службі Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

“Уряд Молдови прийняв Постанову „Про затвердження вимог до молока і молочних продуктів“, якою вносяться зміни до імпортних вимог для ввезення молока й молочних продуктів до Республіки Молдова”, — йдеться в повідомленні.
Текст документу опубліковано в офіційному виданні Республіки Молдова “Monitorul Oficial”.

Згадана постанова набуває чинності через 6 місяців з дати публікації з одночасною втратою чинності Технічного регламенту “Молоко і молочні продукти” від 2010 року.

Усі зацікавлені суб’єкти господарювання повинні ознайомитися з інформацією щодо змін у законодавстві Республіки Молдова в частині вимог до продукції, що підпадає під затверджені вимоги, для експорту до Республіки Молдова.

Детально ознайомитися з вимогами можна перейшовши за посиланням.

Зазначимо, що президент Молдови висловив бажання зустрітися з Зеленським і обговорити співпрацю між країнами.

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