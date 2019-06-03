В Молдавии чиновники из США и ЕС встретятся с российским вице-премьером
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Чиновники из Европы, США и России сегодня прибудут в Кишинев (Республика Молдова). Об этом УНН сообщает со ссылкой на tvrmoldova.md.
Речь идет о комиссаре ЕС по Европейской политике добрососедства и переговорам о расширении Йоханнесе Хане, Главе Государственного департамента США по делам Восточной Европы Брэде Фредене, а также о вице-премьере России Дмитрие Козаке - специальном представителе кремлевского лидера по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова.
Напомним, в мае исполнилось 10 лет программе Восточное партнерство, в которую входят Европейский Союз, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина.