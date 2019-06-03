У Молдові чиновники з США і ЄС зустрінуться з російським віце-прем'єром
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Чиновники з Європи, США та Росії сьогодні прибудуть до Кишинева (Республіка Молдова). Про це УНН повідомляє з посиланням на tvrmoldova.md.
Йдеться про комісара ЄС з Європейської політики добросусідства та переговорів про розширення Йоханнеса Гана, Голову Державного департаменту США у справах Східної Європи Бреда Фредені, а також про віце-прем'єра Росії Дмитра Козака - спеціального представника кремлівського лідера з розвитку торгово-економічних відносин з Республікою Молдова.
Нагадаємо, в травні виповнилося 10 років програмі Східне партнерство, в яку входять Європейський Союз, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та Україна.