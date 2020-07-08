В МККК рассказали, как усилили из-за пандемии гумпомощь Донбассу

"Учитывая распространение вируса COVID-19, гуманитарная работа МККК и наша поддержка людей, пострадавших от конфликта на Донбассе, адаптировались к общим мерам, принимаемым для сдерживания вируса. Команды МККК по обе стороны от линии разграничения упорно трудились, чтобы оказать помощь наиболее уязвимым категориям населения. Из-за кризиса COVID-19 мы делали дополнительный акцент на доступ к медицинской помощи и поддержке средств к существованию для тех, кто больше всего пострадал. Таким образом, мы не только продолжали, но и усиливали нашу поддержку больниц на Донбассе, предоставляя им материалы и защитные средства и обеспечивая пожилых людей едой и гигиеническими средствами", - отметил Власенко.

По его словам, в МККК также продолжали поставлять теплицы для выращивания овощей и домашний скот.

"Мы продолжаем восстанавливать жилье людям, которым пришлось столкнуться не только с COVID, но и с усилением боевых действий с начала этого года. Мы не изменили наш подход в оказании помощи пострадавшим людям и никогда не прекращали никаких наших поставок", - подчеркнул Власенко.

Также он отметил, что из-за COVID-19 были усилены некоторые программы, другие же программы остались без изменений.

"Потому что на Донбассе многие семьи сталкиваются как с финансовыми трудностями, так и с доступом на рынки, где можно приобрести продукты и товары первой необходимости как из-за COVID-19, так и конфликта в целом. Это означает, что программы финансовой помощи, которые реализует МККК для поддержки семей, нуждающихся в материальной помощи, в нынешних условиях недостаточны. Поэтому мы увеличили доставку продуктов питания и гигиенических посылок людям на Донбассе. Наши продовольственные и гигиенические наборы остаются теми же, за исключением того, что мы добавляем в наборы некоторые предметы личной защиты", - сообщил пресс-секретарь.

Власенко добавил, что Красный Крест также поставляет водонасосы и электрогенераторы в больницы, в которых лечат больных COVID-19.

"Мы сотрудничаем со всеми, кто может быстро помочь и доставить качественный товар. И это касается закупки ассортимента товаров и услуг не только медицинских, но и, например, продуктов питания, предметов гигиены, теплиц, домашнего скота (коров, кур, которые мы дарим людям), строительных материалов, средств для ремонта жилья или объектов водоснабжения. Обычно мы стараемся приобрести на местном рынке больше, но для нас важнейшим является соблюдение баланса между ценой и качеством, покупая товары для распространения. Все закупки МККК являются предметом тендерных процедур, и мы не обращаемся непосредственно к производителям медицинских услуг", - отметил Власенко.

Напомним, ранее пять грузовиков с гумпомощью от МККК направились в Донецк.