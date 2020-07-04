П’ять вантажівок з гумдопомогою від МКЧХ направилися до Донецька
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. П’ять вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста направилися до Донецька, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ДПСУ.
“Учора гуманітарний вантаж від Міжнародного Комітету Червоного Хреста прослідував за маршрутом Київ-Донецьк. П’ять вантажних автомобілів з товарами будівельного призначення загальною вагою майже 84 тонни були оформлені на виїзд до ТОТУ в контрольному пункті в’їзду-виїзду “Новотроїцьке”, — йдеться у повідомленні.
Вантаж відправлено для допомоги мешканцям ТОТУ, які безпосередньо страждають від агресії російсько-окупаційної адміністрації, повідомили прикордонники.
Нагадаємо, Німеччина виділить ще 1 млн євро для гуманітарної роботи ВООЗ на Донбасі.