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П’ять вантажівок з гумдопомогою від МКЧХ направилися до Донецька

П’ять вантажівок з гумдопомогою від МКЧХ направилися до Донецька

Київ • УНН

 • 12106 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. П’ять вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста направилися до Донецька, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ДПСУ.

“Учора гуманітарний вантаж від Міжнародного Комітету Червоного Хреста прослідував за маршрутом Київ-Донецьк. П’ять вантажних автомобілів з товарами будівельного призначення загальною вагою майже 84 тонни були оформлені на виїзд до ТОТУ в контрольному пункті в’їзду-виїзду “Новотроїцьке”, — йдеться у повідомленні.

Вантаж відправлено для допомоги мешканцям ТОТУ, які безпосередньо страждають від агресії російсько-окупаційної адміністрації, повідомили прикордонники.

Нагадаємо, Німеччина виділить ще 1 млн євро для гуманітарної роботи ВООЗ на Донбасі.

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