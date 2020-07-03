Німеччина виділить ще 1 млн євро для гуманітарної роботи ВООЗ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Німеччина надає ще 1 млн євро для роботи Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у Східній Україні. Про це інформує пресслужба посольства ФРН в Україні, передає УНН.
"Після того, як діяльність ВООЗ в Україні минулими роками вже було профінансовано на 3,5 млн євро, Німеччина надає ВООЗ на цей та наступний роки загалом ще 1 млн євро", - повідомили у посольстві.
Зазначається, що у такий спосіб Федеральний уряд відгукнувся на заклик ВООЗ, яким вона привернула увагу до сфери охорони здоров’я у зоні конфлікту на Сході України, яка залишається в особливо скрутному становищі.
Завдяки допомозі з Німеччини ВООЗ закуповує і розподіляє життєво важливі медикаменти, вакцини для щеплень, а також витратні і лікувальні медичні матеріали для нужденних осіб, які через конфлікт взагалі не мають доступу до медичного забезпечення і можливості проходити лікування або ж мають його лише у дуже обмеженому обсязі.
Як повідомлялося в УНН, Німеччина обіцяє надалі підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України.