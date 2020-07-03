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Германия выделит еще 1 млн евро для гуманитарной работы ВОЗ на Донбассе

Германия выделит еще 1 млн евро для гуманитарной работы ВОЗ на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 11197 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Германия оказывает 1 млн евро для работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Восточной Украине. Об этом сообщает пресс-служба посольства ФРГ в Украине, передает УНН.

"После того, как деятельность ВОЗ в Украине в прошлые годы уже была профинансирована на 3,5 млн евро, Германия предоставляет ВОЗ на этот и следующий годы в целом еще 1 млн евро", - сообщили в посольстве.

Отмечается, что таким образом Федеральное правительство откликнулось на призыв ВОЗ, которым она привлекла внимание к сфере здравоохранения в зоне конфликта на Востоке Украины, которая остается в особо трудном положении.

Благодаря помощи из Германии ВОЗ закупает и распределяет жизненно важные медикаменты, вакцины для прививок, а также расходные и лечебные медицинские материалы для нуждающихся лиц, которые из-за конфликта вообще не имеют доступа к медицинскому обеспечению и возможности проходить лечение или имеют его только в очень ограниченном объеме.

Как сообщалось в УНН, Германия обещает впредь поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Украинские Национальные Новости

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