Германия выделит еще 1 млн евро для гуманитарной работы ВОЗ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Германия оказывает 1 млн евро для работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Восточной Украине. Об этом сообщает пресс-служба посольства ФРГ в Украине, передает УНН.
"После того, как деятельность ВОЗ в Украине в прошлые годы уже была профинансирована на 3,5 млн евро, Германия предоставляет ВОЗ на этот и следующий годы в целом еще 1 млн евро", - сообщили в посольстве.
Отмечается, что таким образом Федеральное правительство откликнулось на призыв ВОЗ, которым она привлекла внимание к сфере здравоохранения в зоне конфликта на Востоке Украины, которая остается в особо трудном положении.
Благодаря помощи из Германии ВОЗ закупает и распределяет жизненно важные медикаменты, вакцины для прививок, а также расходные и лечебные медицинские материалы для нуждающихся лиц, которые из-за конфликта вообще не имеют доступа к медицинскому обеспечению и возможности проходить лечение или имеют его только в очень ограниченном объеме.
Как сообщалось в УНН, Германия обещает впредь поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.