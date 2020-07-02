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Німеччина запевнила у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України

Німеччина запевнила у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Німеччина обіцяє надалі підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України. Про це йшлося під час зустрічі посла ФРН в Україні Анки Фельдгузен з першою заступницею міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби МЗС України.

"Україна може і надалі розраховувати на ФРН у підтримці її територіальної цілісності та суверенітету", - заявила посол.

В свою чергу Джапарова ознайомила співрозмовницю з ситуацією в тимчасово окупованому Криму. Вона наголосила, що увага міжнародної спільноти має бути приділена не лише гуманітарній ситуації на півострові, але й направлена на протидію його мілітаризації з боку Росії.

Іншим важливим напрямком співробітництва має стати протидія російській гібридній війні, в рамках якої здійснюються пропагандистські заходи.

"У цьому зв’язку Еміне Джапарова засудила поїздки європейських політиків у т.ч. представника ФРН Гуннара Ліндеманна, до окупованого Криму для "моніторингу" т.зв. референдуму з внесення поправок до конституції Російської Федерації та звернулася з проханням офіційно відреагувати на цей візит", - зазначили в МЗС.

Повідомляється, що у відповідь посол ФРН наголосила, що німецька позиція щодо підтримки територіальної цілісності України залишається незмінною. Німеччина не визнає та не співпрацює з окупаційною владою на півострові та підтримує міжнародні санкції, запроваджені внаслідок окупації Росією Криму.

Крім того, Джапарова висловила сподівання, що "українське питання" буде в центрі уваги головування ФРН в Раді Безпеки ООН та Раді ЄС, у тому числі з метою поширення у світі інформації про окупацію Криму.

Як повідомляв УНН, раніше Джапарова під час зустрічі з послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном звернулася з проханням офіційно відреагувати на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту на чолі з Тьєррі Маріані до Криму.

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