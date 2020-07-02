Германия заверила в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Германия обещает впредь поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Об этом шла речь во время встречи посла ФРГ в Украине Анки Фельдгузен с первыс заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД Украины.
"Украина может и в дальнейшем рассчитывать на ФРГ в поддержке ее территориальной целостности и суверенитета", - заявила посол.
В свою очередь Джапарова ознакомила собеседницу с ситуацией во временно оккупированном Крыму. Она отметила, что внимание международного сообщества должно быть уделено не только гуманитарной ситуации на полуострове, но и направлено на противодействие его милитаризации со стороны России.
Другим важным направлением сотрудничества должно стать противодействие российской гибридной войне, в рамках которой осуществляются пропагандистские мероприятия.
"В этой связи Эмине Джапарова осудила поездки европейских политиков в т.ч. представителя ФРГ Гуннара Линдеманна, в оккупированный Крым для "мониторинга" т.н. референдума по внесению поправок в конституцию Российской Федерации и обратилась с просьбой официально отреагировать на этот визит", - отметили в МИД.
Сообщается, что в ответ посол ФРГ подчеркнула, что немецкая позиция относительно поддержки территориальной целостности Украины остается неизменной. Германия не признает и не сотрудничает с оккупационными властями на полуострове и поддерживает международные санкции, введенные в результате оккупации Россией Крыма.
Кроме того, Джапарова выразила надежду, что "украинский вопрос" будет в центре внимания председательства ФРГ в Совете Безопасности ООН и Совета ЕС, в том числе с целью распространения в мире информации об оккупации Крыма.
Как сообщал УНН, ранее Джапарова во время встречи с послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном обратилась с просьбой официально отреагировать на незаконный визит делегации французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в Крым.